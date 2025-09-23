Чому впав рівень найму людей у ВПК Росії?

У 2025 році стало відомо, що більшість військових заводів Росії більше не в змозі нарощувати випуск зброї, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Нова газета. Європа".

Дивіться також Атака дронів на Москву: росіяни мусили перенаправляти літаки на аеропорти в інші міста

З 2022 року російські військові заводи подвоїли виробництво бронетехніки, багаторазово наростили випуск боєприпасів та запустили масове виробництво дронів. На прямі потреби фронту працює не менше 1 200 підприємств.

За весь час повномасштабної війни вони опублікували на найпопулярнішому сайті пошуку роботи hh.ru майже 600 тисяч вакансій. Пік найму в оборонці припав на 2022 рік: у серпні на ВПК припадало майже 2% усіх вакансій агрегатора. Потім частка нових вакансій у ВПК поступово знижувалася, а 2025 року впала й абсолютна кількість оголошень.

За літо військові підприємства опублікували 34,5 тисяч вакансій, тоді як минулого року – 52 тисячі,

– пишуть у виданні.

До серпня 2025 року попит на нові кадри впав до рекордно низького рівня. Навіть до вторгнення, у січні 2022 року, підприємства оборонного комплексу наймали людей активніше.

Також у серпні стало відомо, що активність у виробничому секторі Росії в липні знизилася найшвидшими темпами з березня 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Другий різкий спад за стільки ж місяців був зумовлений слабким попитом клієнтів та фінансовими труднощами, що вплинуло як на обсяги виробництва, так і на нові замовлення.

Що відбувається із зарплатами на військових заводах?

Саме ВПК до кінця 2022 року розв'язав перегони зарплат: обсяги держзамовлення різко зросли, що загострило дефіцит кадрів. Це забезпечило швидке зростання доходів населення та розігнало інфляцію.

Але навесні 2025 року економіка підійшла до точки перелому – зарплати в оборонно-промисловому комплексі перестали зростати.

Поки в середньому по країні зарплати продовжують йти вгору, доходи співробітників оборонних підприємств, що пропонуються в вакансіях, знизилися на 10% з 2024 року. Це перше зниження початку повномасштабного вторгнення,

– пишуть у виданні.

Що відомо про кризу в галузях Росії?