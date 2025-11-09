Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши, що у 2026 році у Білорусі буде більше контактів із США та Європою. Також Лукашенко буде всіляко підкреслювати, що є незалежним від Москви.

За яких умов Лукашенко може виступити проти Росії?

Іван Ус наголосив, що сьогодні Лукашенко відчуває, що Росія вже не та, що раніше і втрачає свою економічну міць. Тому як тільки Кремль не зможе повністю купувати Білорусь, чи Мінськ відчує, що знайшов альтернативу Москві, наприклад, через зв'язки з Пекіном або Вашингтоном, то відвернеться від росіян.

США зняли певні санкції з Білорусі, а в перспективі можливий діалог з Європою, і тоді ми побачимо чергове перевдягання Лукашенка, який заявить, що він завжди був проти Росії, ніколи не хотів жити в Радянському Союзі і радіє незалежності своєї країни,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Білорусь шукатиме насамперед економічної підтримки на Заході. Водночас США та Європа також зацікавлені у контактах з Мінськом.

Їм насамперед потрібен буфер від Росії – як і Україна має ним бути. Тому що все ж таки Росії побоюються,

– наголосив він.

Також Білорусь має певні досягнення у промисловості. Зокрема, виробляє калійні добрива. Нафтопереробна промисловість країни, за його словами, значною мірою будується на ресурсах, які отримуються з Росії.

Проте якщо вдасться запустити нафтопроводи з України до Білорусі і побудувати гілку від Одеси до Новополицького або Мозирського НПЗ, за умови, що Росія не буде до цього дотична, то Білорусь зможе виробляти ресурси для Європи,

– зазначив Іван Ус.

Крім того, співпраця Білорусі із Заходом нівелює, на його думку, загрозу Сувальського коридору. Адже всі розуміють, що Росія, якщо і спробує зайти у цей коридор, то зможе це зробити тільки з території Білорусі.

До слова. Сувальський коридор – це смуга лісистої рівнини між Литвою і Польщею, що відділяє територію Білорусі від російського напівексклава у Калінінградській області. У НАТО вважають, що Сувальський коридор може стати однією з імовірних "точок входу" Росії для атаки проти натівських сил.

У разі, якщо Білорусь не буде мати тісних відносин з Росією, то і загроза прорубання цього коридору з боку росіян зникає. Тому, на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, інтереси Європи у зближенні з Білоруссю доволі логічні та очевидні.

Які кроки зробили США назустріч Білорусі?