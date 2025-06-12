Какие санкции готовят против России

Дипломат Катарина Матернова напомнила, что недавно ЕС принял 17-й пакет санкций. 18-й – уже в разработке, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Матернова уточнила, что в новом пакете санкций, в частности, должны быть расширены меры в отношении российского нефтяного сектора. Также ограничения коснутся теневого флота России.

Катарина Матернова Посол Евросоюза в Украине Мы рассматриваем вопрос ограничения цен на нефть, трубопровод "Северный поток", банковские транзакции и дальнейшие меры против судов теневого флота. Но точная форма мер будет держаться в секрете до момента принятия.

Отдельно дипломат подчеркнула важность координации ЕС и США в вопросе санкций. Матернова выразила надежду, что это взаимодействие будет продолжаться.

К этому времени мы всегда вводили санкции вместе с США и другими партнерами. И я знаю, что украинская власть, как и европейские лидеры, активно взаимодействуют с США. И мы все искренне надеемся, что эта тенденция будет продолжаться,

– отмечает Матернова.

Действенны ли санкции против России

Матернова отмечает, что санкции против России действенны. К примеру, это можно увидеть в сфере изготовления оружия. Также нельзя не отметить ограничения в экономическом секторе.

Замораживание активов Центрального банка в самом начале полномасштабного вторжения также стало очень решительным шагом. И позвольте завершить так: нет сомнений в том, что санкции будут более эффективными, если их будут применять вместе. В этом нет никакого сомнения,

– говорит дипломат.

Обратите внимание! Именно 18-й пакет санкций называют одним из самых сильных.