ЕС может ввести ограничения против банков Китая

Финансовым учреждениям, базирующихся в ЕС, будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными банками, расположенными вблизи границы Китая с Россией, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые помогали Москве, "обрабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование для торговых операций", позволяющих обойти санкции ЕС. Некоторые банки из списка также предоставляли "услуги по обращению криптоактивов", которые способствуют усилиям России по обходу санкций.

Важно! В то же время Bloomberg пока не раскрывает названия банков, поскольку эти меры еще не были официально обнародованы.