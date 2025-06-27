Активність російських танкерів суттєво зменшилась
У червні активність сотень суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі, передає 24 Канал з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.
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Йдеться про 343 танкери. І, згідно зі словами представника ОПУ, це є результатом скоординованих санкцій Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Великої Британії.
Більшість із цих суден вже під санкціями,
– додав Андрій Єрмак.
Зверніть увагу! Здатність фінансувати війну у Кремля знижується, бо Росія дуже залежить від цього флоту та продажі енергоресурсів.
Що відомо про санкції?
20 травня, Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження охопили близько 200 кораблів тіньового флоту. Зокрема санкції проти танкерів ввела й Велика Британія. Вони були спрямовані проти 10 організацій та 20 суден, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морським транспортом тощо.