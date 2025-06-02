Росія збільшує постачання нафти до Сирії

Росія вже давно розглядає Сирію як ключовий плацдарм для своєї торгівлі та військових операцій на Близькому Сході та в Африці, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Російські позиції на заході Сирії, де розташовані військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім, зазнали удару після усунення проросійського президента Башара Асада. Однак, як повідомив Кремль у січні, Москва веде переговори з новою ісламістською адміністрацією Сирії про збереження баз.

Танкер Mitzel, який потрапив під санкції США, завантажив близько 140 000 метричних тонн російської нафти в арктичному порту Мурманськ і прямує до порту Баніяс, який уже прийняв кілька таких вантажів,

– повідомляє Reuters.

Танкери Sakina та Aquatica доставили нафту з Росії до Сирії у березні, а за ними – танкер Sabina у квітні. Загальний обсяг постачання російської нафти до Сирії цього року досяг близько 350 000 метричних тонн, або приблизно 2,6 мільйона барелів.

Як зазначають у матеріалі, Росії доводиться шукати альтернативних покупців для своєї арктичної нафти після того, як санкції США у січні вдарили по "Газпром нафті" та танкерам, які транспортують нафту. З цього року Росія також постачала дизельне паливо до Сирії.

Нафтопереробні заводи Сирії потребуватимуть заміни іранській нафті, яка була значним джерелом постачання за правління Асада,

– пишуть у Reuters.

Але її постачання було припинене наприкінці минулого року. Це призвело до тимчасового зупинення роботи нафтопереробного заводу в Баніясі в грудні.

Зауважте! Міністерство нафти Сирії оголосило про відновлення роботи НПЗ у Баніясі в квітні після отримання нових поставок нафти, але також повідомило про проведення технічного ремонту на об'єкті.