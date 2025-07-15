Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что для лучшего эффекта санкции стоит вводить поэтапно. Хотя есть несколько вариантов: или США вводят санкции, за тем – ЕС, или синхронизируют санкции.

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Почему санкции не являются достаточно эффективными?

В любом случае они будут действовать против России, но есть нюанс.

"Если даже этот пакет принимается, у него есть временной лаг. Это не "сегодня на сегодня". После этого временного лага есть последствия, которые отложены во времени. Это не происходит моментально. Это только украинские санкции – в виде беспилотников или ракет – они вводят "сегодня на сегодня", в этот момент самую действенную санкцию: уничтожают врага. Эти санкции – это такая себе анаконда, которая обвивает "тело" России. Как по мне – не достаточно эффективно", – рассказал Олег Лесной.

Важно! Послы стран ЕС почти договорились о 18-м пакете санкций против России. Этот пакет включает снижение предельной цены на российскую нефть. Все основные пункты санкций уже согласованы, но одна страна имеет технические оговорки относительно новой цены. Послы хотят окончательно согласовать санкции перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе. Там санкции могут официально утвердить.

Он добавил, что министр иностранных дел Франции сообщал, что будет введен новый пакет, который серьезно ударит по нефтяной сфере, в частности транспортировке нефти России. Кроме этого, туда были внесены ограничения по банковской сфере.

Здесь вопрос действенности каждого из компонентов и своевременности. Санкции, "благодаря" таким странам, как Словакия, там Венгрия, они откладываются во времени в поисках компромисса. А нам нужно, чтобы это давление осуществлялось по нарастающей,

– сказал Олег Лесной.

Он добавил, что 22 новые российские банки должны быть отключены от SWIFT. Впрочем, из-за этого должна пострадать вся банковская система России, а не только ее часть. Кроме того, до сих пор суда теневого флота России могут передвигаться в территориальных водах Европейского Союза.

"Почему нет запрета? Если этого нельзя сделать, то почему не применяются принудительные меры к таким танкерам, как это в свое время сделала та же Финляндия? Нашелся повод – оштрафован такой танкер и поставлен на консервацию. Все, он выпадает из той вереницы танкеров, которые везут ту же нефть", – сказал Лесной.

Он добавил, что таких танкеров более 1000, а в результате 18-го пакета санкций ограничат только 500, то есть половина еще будет зарабатывать России деньги. Он также подчеркнул, что санкции должны быть введены, но для большего эффекта они должны комбинироваться с военной помощью Украине: один быстро действует, второй постепенно выжимает "воздух" из России.