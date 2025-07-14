Словакия может поддержать новые санкции

Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Издание напоминает, что Словакия заблокировала пакет санкций из-за беспокойства Братиславы тем, что предложение Еврокомиссии прекратить импорт российского газа с 2028 года может повредить экономическим интересам страны. Дело в том, что Словакия получает большинство своего газа из России.

Мы должны что-то выиграть в этой борьбе, хотя это не будет счет 100-0. Мы хотим политических обязательств, гарантий от партнеров и Комиссии, что эта проблема не останется только на плечах Словакии,

– заявил Фицо.

Он добавил, что Братислава стремится решить это до вторника. Причиной тому является рост напряжения со "всех сторон".

В частности Роберт Фицо сказал, что соглашение о запрете газа может означать, что Словакия снимет свое блокирование санкционного пакета, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе во вторник. По словам словацкого премьера, переговоры также касаются ограничения платы, которую Словакия будет платить за альтернативные маршруты поставки.

Напомним! Новый раунд санкций ЕС, который был предложен Комиссией в прошлом месяце, направлен на доходы Москвы от энергетики, банковской сферы и ее военной промышленности.