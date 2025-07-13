Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что, к сожалению, пока не видит перспектив по принятию Европой действенных санкций против России. Он считает, 18-й пакет санкций, как и 17-й, является "мыльным пузырем".

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Как санкции ЕС влияют на способности России?

Валерий Клочок подчеркнул, что 17-й санкционный пакет Европейского Союза никоим образом не повлиял на способности России вести войну против Украины.

Санкции в 17-м пакете являются смехотворными. Та же история сейчас и с 18-м санкционным пакетом. Словакия блокирует, чтобы его не было, эстонцы блокируют, чтобы он был, однако остальные (членов ЕС – 24 Канал) тихонько молчат,

– отметил он.

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня", к сожалению, Европа имеет время, чтобы играть в такую политику, однако ценой украинских жизней.

Дональд Трамп давит, чтобы Германия дала Украине системы Patriot. Я считаю, немецкая власть должна была бы это сделать, как и руководители других стран (Европы – 24 Канал), ведь к ним ракеты не долетают, а к нам летят каждый день,

– подчеркнул Клочок.

Он считает, что выход есть – надо, чтобы была инициатива создания новых оборонных союзов, где наше государство будет полноправным членом. Недавно появилась информация, что Германия и Великобритания могут подписать подобный договор о взаимной помощи.

Это хорошая инициатива, однако важно, чтобы европейцы изменили свою позицию и начали вводить действительно действенные санкции против страны-агрессора. Это обеспечит защиту не только Украины, но и Европы.

Важно, Еврокомиссия меняет подход к ограничению цен на российскую нефть, разрабатывая новый "плавающий" механизм, который позволит автоматически корректировать ценовой предел. Это делается для того, чтобы разблокировать 18-й пакет санкций против России, который сейчас блокируется из-за споров вокруг уровня ценового ограничения. Эстония настаивает на снижении "потолка" до 45 долларов за баррель и готова ветировать пакет, если это не будет учтено.