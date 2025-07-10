Кто может заблокировать 18-й пакет санкций

Принятие нового пакета может затормозить Эстония, сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция,

– сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Он пояснил, что снижение потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов было изначально включено в предложенный Европейской комиссией проект. Однако снижение цен стало бы самой сильной частью нового санкционного пакета.

Во вторник издание Delfi сообщило, что это требование хотят исключить из пакета средиземноморские страны с большим судоходным сектором, прежде всего Мальта. Именно поэтому Эстония готова наложить вето на принятие 18-го пакета, если в нем не будет уменьшения цен.

Цахкна подчеркнул, что позиция Эстонии – принять предложенный Европейской комиссией санкционный пакет в его первоначальном виде и выступить против желания некоторых стран ослабить пакет путем исключения из него нового ценового потолка. Он надеется, что позицию Эстонии поддержат и крупные страны ЕС.

Почему установление новых цен на нефть важно

Существующий потолок цен на нефть в 60 долларов действует уже два года и не снижался, поскольку западные страны не поддерживали этот шаг. Однако теперь появились признаки того, что и страны G7 готовы установить еще более низкую цену на российскую нефть.

Установление потолка цен на нефть для России означает, что Европейский Союз запрещает торговым судам стран-членов перевозить российскую нефть, если она продается по цене, выше установленной.

Также страховым компаниям и другим поставщикам услуг из ЕС запрещается предоставлять свои услуги таким судам.

Продажа нефти и других ресурсов является одним из основных источников финансирования войны России против Украины. Потолок в 45 долларов заставил бы Россию продавать свою нефть значительно ниже цены на мировом рынке.