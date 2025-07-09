Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, которого цитирует журналист Остап Яриш в соцсети X.

Смотрите также Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета санкций против России

Считает ли Джонсон целесообразным усиление санкций против России

Джонсон прокомментировал законопроект США по усилению санкций против России. Он в частности отметил, что Путин не настроен вести серьезные переговоры о мире с Украиной.

Путин продемонстрировал нежелание быть разумным и серьезно обсуждать вопрос посредничества в достижении мира, и я считаю, что мы должны послать ему сигнал – такое мое мнение,

– подчеркнул спикер Палаты представителей США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России в ближайшее время. Когда журналисты у него спросили, имеет ли он план в отношении главы Кремля, тот анонсировал "маленький сюрприз" для диктатора.