Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікера Палати представників США Майка Джонсона, якого цитує журналіст Остап Яриш в соцмережі X.

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Чи вважає Джонсон доцільним посилення санкцій проти Росії

Джонсон прокоментував законопроєкт США щодо посилення санкцій проти Росії. Він зокрема зазначив, що Путін не налаштований вести серйозні переговори про мир з Україною.

Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно обговорювати питання посередництва в досягненні миру, і я вважаю, що ми повинні послати йому сигнал – така моя думка,

– наголосив спікер Палати представників США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість посилення санкцій проти Росії найближчим часом. Коли журналісти у нього запитали, чи має він план щодо глави Кремля, той анонсував "маленький сюрприз" для диктатора.