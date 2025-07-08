ЕС должен согласовать новые санкции против России на этой неделе

В частности согласовать ограничения должны Словакия и Венгрия, пишет 24 канал со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

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По моей информации, на этой неделе придут к согласию европейские страны по 18-му пакету санкций вместе со Словакией и Венгрией,

– сказала Стефанишина.

Согласно ее словам, примечательно то, что в предыдущий период (когда принималось решение по 17-му пакету санкций) Венгрия не голосовала за это решение до последнего дня. Более того, были даже почти одни сутки, когда эти санкции не были введены в действие.

Поэтому осознавая такой риск ряд стран ЕС – Франция, Бельгия и Нидерланды – начали определенную юридическую работу. Речь идет о выводе замороженных российских активов из-под санкций.

Заметьте! Также страны договорились о выводе из-под обязательства каждые полгода договариваться о необходимости их сохранения.