Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баррона французскому телеканалу TF1, передает 24 Канал. Европейский Союз по инициативе Франции и в координации с американскими сенаторами готовит новый пакет самых строгих санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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ЕС анонсировал самый строгий пакет санкций

По словам Барро, после того как президент США Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, которое поддержала Украина, количество российских атак по украинским городам выросло в пять раз.

Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну,

– подчеркнул министр.

Новые ограничения коснутся не только энергетики, в частности доходов от экспорта нефти, но и финансовых игроков внутри России и за ее пределами, которые помогают Кремлю обходить уже действующие санкции.

Барро подчеркнул, что Путин потерял способность наступать на фронте и сейчас ограничивается ударами по жилым районам, что приводит к жертвам среди мирного населения.