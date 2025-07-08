Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баррона французькому телеканалу TF1, передає 24 Канал. Європейський Союз за ініціативи Франції та у координації з американськими сенаторами готує новий пакет найсуворіших санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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ЄС анонсував найсуворіший пакет санкцій

За словами Барро, після того як президент США Дональд Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, яке підтримала Україна, кількість російських атак по українських містах зросла в п’ять разів.

Це не може тривати далі, це має припинитися. Щоб цього досягти, у координації з американськими сенаторами Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми вводили за останні три роки. Вони безпосередньо виснажать ресурси, які дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну,

– наголосив міністр.

Нові обмеження торкнуться не лише енергетики, зокрема доходів від експорту нафти, а й фінансових гравців усередині Росії та за її межами, які допомагають Кремлю обходити вже чинні санкції.

Барро підкреслив, що Путін втратив здатність наступати на фронті й нині обмежується ударами по житлових районах, що призводить до жертв серед мирного населення.