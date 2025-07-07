Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, який передають кореспонденти Суспільного.

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Який крок розглядає українська влада

За словами Власюка, спостерігається тенденція Росії до збільшення виробництва озброєнь, що не було б можливим без поставок з Китаю. Київ, своєю чергою, збирає та передає цю інформацію китайській стороні. Проте відповіді, чому Пекін не забороняє експорт до Росії – немає.

У Китаю є повага до санкцій, зокрема й українських. Адже після того, як Україна запроваджує їх, наші партнери можуть зробити аналогічні кроки,

– сказав Власюк.

Посадовець підкреслив, що навіть санкції від невеликої кількості країн можуть зробити китайські компанії "токсичними", тобто надалі з ними ніхто не буде працювати. На думку Власюка, це допоможе унеможливити, або принаймні зменшити експорт російському військово-промисловому комплексу відповідних деталей.

"Надалі Україна проситиме міжнародних партнерів запроваджувати санкції проти всіх виробників та постачальників критичних компонентів, матеріалів та засобів виробництва", – заявив український посадовець.