Ці питання глави МЗС Німеччини та Чехії порушили під час перемовин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ceske Noviny.

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ЄС обговорює посилення тиску на Росію

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що європейські країни ведуть переговори зі США щодо того, як посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна.

Дипломат назвав дії російського диктатора проти України такими, що демонструють повну відсутність намірів Кремля прагнути миру.

Ми погодилися, що ніколи не миримося з російською агресією. Путін щоночі засипає українські міста новими атаками, дронами, ракетами,

– сказав Вадефуль.

Також глава німецького МЗС запевнив, що майбутнє України у Євросоюзі та НАТО. Крім того, під час зустрічі дипломатів, вони назвали 18-й пакет антиросійських санкцій надзвичайно важливим.

До слова, президенти Литви та Німеччини обговорили питання допомоги Україні та посилення тиску на Росію. Литовський лідер підкреслив, що Німеччина відіграє провідну роль у зміцненні безпеки та стабільності в Європі. А разом вони виступають за свободу в Україні.