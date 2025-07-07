А також можливості тиску на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу.

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Як Литва та Німеччина підтримують Україну

Президент Литви запевнив, що Німеччина залишається ключовим союзником у гарантуванні безпеки, стійкості та миру в Європі.

Обговорив із президентом Штайнмаєром тісну співпрацю в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність,

– розповів Науседа.

Тоді як німецький лідер додав, що Литва і Німеччина разом виступають за свободу України, за принцип самовизначення і за європейську єдність – як партнери в ЄС і НАТО.

Проте варто зазначити, що раніше Науседа зробив песимістичну заяву щодо завершення російсько-української війни. Президент Литви сумнівається, що вона закінчиться протягом найближчих трьох років.

Він зазначив, що перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Однак зараз про це не йдеться. Саме тому, на думку Науседи, важливо прийняти "сильний та достатній" 18 пакет санкцій проти Кремля.