Є потреба у створенні нового оборонного союзу. Таку думку 24 каналу озвучив народний депутат України Олег Дунда.

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Створення нового союзу

Олег Дунда зазначив, що сьогодні європейська частина Альянсу намагається у будь-який спосіб триматися за США та залучити їх до оборони Європи. Тому що вони усвідомлюють, що якщо Росія готується до війни з НАТО, то вони неспроможні до самостійного захисту, створення європейської оборони.

Але це деякою мірою дуже хибна позиція. Бо ця безпорадність європейської оборони практично мотивує Володимира Путіна найближчим часом реалізувати вторгнення до країн Балтики у тому час, коли Європа не здатна оборонятися,

– сказав він.

У цьому випадку важливо, яка країна як буде себе поводити. Наприклад, Угорщина у цьому випадку нічим не буде допомагати країнам Балтії. Навпаки – прем'єр-міністр Віктор Орбан буде намагатися просувати російські інтереси. Також є питання до Іспанії, Греції і так далі.

Зрештою, ми стоїмо на порозі для того, щоб вибудувати нову європейську систему оборони до "перезаснування" НАТО або створення на його уламках чогось нового, де країни будуть об’єднуватися на єдиному відчутті загрози,

– припустив народний депутат.

Наприклад, за його словами, якщо Угорщина не відчуває загрозу від Росії, а вважає, що можна бути союзником Кремля, то не має жодного права бути частиною цього безпекового союзу. І навпаки – якщо країни Скандинавії, Балтії, Велику Британію, Францію, Україну об'єднує відчуття загрози, то створення такого союз буде більш ефективним.