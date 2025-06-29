Есть потребность в создании нового оборонного союза. Такое мнение 24 каналу озвучил народный депутат Украины Олег Дунда.

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Создание нового союза

Олег Дунда отметил, что сегодня европейская часть Альянса пытается любым способом держаться за США и привлечь их к обороне Европы. Потому что они осознают, что если Россия готовится к войне с НАТО, то они неспособны к самостоятельной защите, созданию европейской обороны.

Но это в некоторой степени очень ошибочная позиция. Потому что эта беспомощность европейской обороны практически мотивирует Владимира Путина в ближайшее время реализовать вторжение в страны Балтики в то время, когда Европа не способна обороняться,

– сказал он.

В этом случае важно, какая страна как будет себя вести. Например, Венгрия в этом случае ничем не будет помогать странам Балтии. Наоборот – премьер-министр Виктор Орбан будет пытаться продвигать российские интересы. Также есть вопросы к Испании, Греции и так далее.

В конце концов, мы стоим на пороге для того, чтобы выстроить новую европейскую систему обороны до "переоснования" НАТО или создания на его обломках чего-то нового, где страны будут объединяться на едином ощущении угрозы,

– предположил народный депутат.

Например, по его словам, если Венгрия не чувствует угрозу от России, а считает, что можно быть союзником Кремля, то не имеет никакого права быть частью этого союза безопасности. И наоборот – если страны Скандинавии, Балтии, Великобританию, Францию, Украину объединяет ощущение угрозы, то создание такого союз будет более эффективным.