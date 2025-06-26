Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Ґітанаса Науседи після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, який передають кореспонденти Європейської правди.

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Що Науседа заявив про закінчення війни

Ґітанас Науседа висловив сумніви, що війна Росії з Україною закінчиться протягом найближчих трьох років.

Зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю,

– заявив він.

Водночас президент Литви сподівається, що війна завершиться до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС, що починається у 2028 році. На його думку, війну важко закінчити, оскільки цього не хоче Росія та імітує переговори.

Науседа наголосив на важливості "сильного та достатнього" 18 пакета санкцій проти Кремля. "Вважаю перемир’я абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. А зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна", – заявив литовський лідер.