Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Гитанаса Науседы по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, который передают корреспонденты Европейской правды.

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Что Науседа заявил об окончании войны

Гитанас Науседа выразил сомнения, что война России с Украиной закончится в течение ближайших трех лет.

Сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля,

– заявил он.

В то же время президент Литвы надеется, что война завершится до следующего периода многолетнего бюджета ЕС, начинающегося в 2028 году. По его мнению, войну трудно закончить, поскольку этого не хочет Россия и имитирует переговоры.

Науседа подчеркнул важность "сильного и достаточного" 18 пакета санкций против Кремля. "Считаю перемирие абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет. Поэтому наш ответ должен быть четкий и сильный", – заявил литовский лидер.