Страны Восточной Европы все чаще ощущают силу провокаций России. ИПСО и пропаганда, теневой флот, блокады Балтийского моря, нарушения воздушного пространства – не случайности, а начальный этап российской агрессии.

Кремль действует по сценарию, который был апробирован в Грузии, Молдове, Чечне, Украине. Было достаточно сигналов, чтобы понять, что страны НАТО в реальной опасности.

Видят ли реальную картину европейцы, кто закрывает глаза, а кто готовится и каким образом – в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал Польский военный деятель, генерал дивизии, бывший командир JW GROM (спецвойска), доктор военных наук Роман Полько.

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Против каких стран Кремль планирует провокации

Новостные порталы активно пишут о передаче российского оружия Беларуси. Наблюдается ли такая активность, и может ли она реально угрожать безопасности стран Балтии или Польши?

Безусловно, да. К сожалению, российская сторона перевела дух, когда президент Дональд Трамп вывел Путина из изоляции, когда он фактически громко заявил, что для него важнее Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, а Европа должна сама заботиться о безопасности на собственном континенте.

Сейчас Россия не имеет такой силы, чтобы напасть на Европу или НАТО, но продолжает провокационные действия. Например, перемещение ядерного оружия, расположение оружия массового уничтожения в Калининградской области возле Беларуси.

Поэтому очень важно, чтобы в такой ситуации Альянс НАТО и Запад приняли решение о решительном ответе. Ведь вся наша история по сути показывает, что Россия, до того Советский Союз, презирает слабость, принимает во внимание только тех партнеров, которые показывают свою силу.

Интервью с польским генералом, спецназовцем Романом Полько: смотреть видео

Какой сценарий провокаций вы предполагаете в Сувальском коридоре? Может ли это быть операцией под чужим флагом, и может ли что-то Россия сделать там вообще?

Таких сценариев очень много, но они всегда имеют четыре этапа.

Первый – это построение конфликта. Россия искусственно придумывает повод – то ли помощь какому-то российскому меньшинству, то ли защита мемориальных мест. Этому также способствует деятельность под иностранным флагом.

Затем эскалация.

Затем переход к практическим действиям, открытым военным попыткам. Иногда это происходит под видом так называемых "зеленых человечков", потому что якобы какое-то меньшинство бунтует.

В конце концов присоединение России как "голубя мира" должно привести к окончательному решению.

Я боюсь таких гибридных действий, прежде всего диверсионной деятельности разного рода, провокационных действий под чужим флагом.

Справка Сувальский коридор – это узкая полоса земли между Польшей и Литвой, которая соединяет страны Балтии с остальной частью НАТО. Он имеет стратегическое значение, потому что граничит с Калининградом (Россия) и Беларусью, и в случае войны может быть перекрыт, изолируя Балтию.

Но надо помнить и о том, что во время учений "Запад-2025" россияне систематически отрабатывают вооруженное наступление с территории Белоруссии через Литву к водам Кенигсберга. Поэтому крайне важно, чтобы то, что сказал президент Джозеф Байден после начала полномасштабной агрессии против Украины, было реализовано на практике. То есть, мы не отдадим ни одной частички земли. Так же и Литва, Латвия, Эстония.

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Итак, нужны упреждающие действия. Нужно гораздо раньше начинать защищать и наращивать потенциал сдерживания, который покажет России, что провоцировать Альянс на самом деле невыгодно.

Но теперь мы понимаем, что таким подходом президента Трампа Россию даже поощряют проверить, сработает ли статья 5 НАТО, или нет.

Как думаете, какую страну может выбрать Россия первой для потенциального наступления?

Мне сложно ответить, и я не хочу отвечать на этот вопрос, хотя и мы часто слышим: "Ура, это не мы, ура, можно пока расслабиться. Сегодня давайте оставим Украину в покое. Мы не будем провоцировать россиян и они оставят нас в покое".

Стратегия России заключается в том, чтобы втягивать отдельные страны одну за другой. Ведь мы это проходили много раз, после варварского нападения на Чечню, после нападения на Грузию, после аннексии Крыма. Всегда думали: "Пусть Путин насытится и оставит нас в покое".

Теперь президент Трамп, кажется, продолжает в том же направлении, потому что хочет отдать оккупированные территории России, чтобы там был "мир".

Нет, мира не будет. Россия агрессивная, и этой власти нужно жестко противостоять. Мы не можем не помочь или уменьшить помощь Украине, потому что именно Украина дала нам время подготовиться к этой российской агрессии.

С польской точки зрения, именно Украина уже стала причиной того, что российские войска оказались за линией Днепра, а не на нашей восточной границе. Поэтому крайне важно всесторонне поддерживать Украину, а не капельным методом.

Но, действительно, страны Балтии первыми окажутся под прицелом как не слишком многочисленные по количеству населения и не в полной мере вооруженные. Литва, Латвия, Эстония – там есть российские меньшинства, поэтому есть элемент, который может привести к провокации. Но если это удастся, то Путин просто пойдет дальше.

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Мы не можем чувствовать себя в безопасности, и лучше реагировать сейчас, используя то, что в наших силах. А наша сила заключается в союзе, в статье 5 НАТО, в том, что такие страны, как Италия и Испания, которые очень далеко в западных районах, тратят соответствующие суммы на собственную безопасность. Потому что они знают, что в глобальном мире угрозой для них будет Россия, которая будет контролировать северо-восточный фланг Альянса НАТО.

Готово ли НАТО к противостоянию с Россией

Отреагирует ли НАТО достаточно быстро? И может ли Россия открыть огонь с территории Белоруссии, не перейдя границу?

НАТО должно отреагировать. Самая большая проблема в том, что у нас это будет называться состоянием войны, а не войной. Но это уже гибридная война, те же зеленые человечки, то, что происходит в киберпространстве, эти интернет-тролли, которые вмешиваются в выборы. Это уже война, не так ли?

Сегодня я даже слышу, как один из польских политиков называет Россию не врагом, а противником. Противник – это тот, кто играет честно, кто действительно следует определенным правилам. Россия – это враг. Это прописано в нормативных документах НАТО.

Справка. В "Стратегической концепции НАТО 2022 года", утвержденной на саммите в Мадриде, Россия четко названа "самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников".

И я убежден, что Альянс НАТО будет действовать решительно. Даже те страны, которые сначала еще надеялись, что Россия будет руководствоваться здравым смыслом, собственным интересом, понимают, что этого не происходит.

Путин прекрасно знает, если война закончится, то закончится и его власть. Он просто не откажется от войны и таких силовых решений. Если вы уступите ему хоть где-то, он просто пойдет дальше.

Возможные провокации со стороны России в Балтийском море не обязательно должны быть прямыми предупреждениями Польши? Может ли это быть блокада, или шаг, который парализует способность стран НАТО защищаться в Балтийском море?

Как специалист по диверсиям, я имею ряд версий, что они могут сделать. И я убежден, что россияне тоже имеют такие или гораздо больше идей в глубине души. Пока что они купили несколько диверсантов, которые поджигали ТЦ на улице Маривильской и тому подобное.

У них также есть теневой флот, который уже достиг нескольких тысяч человек и насчитывает множество судов, которые плавают и не только помогают обходить эмбарго, связанное с поставками топлива и нефти, но и уже осуществляют деятельность диверсионного характера.

Они создают помехи системам связи с авиацией или морскими судами с помощью радиоэлектроники. Все это уже сейчас очень опасно, поэтому НАТО должно уже сейчас начать реагировать.

Но прежде всего мы не можем допустить, чтобы Россия получила возможность, захватив часть Украины, мобилизовать силы для удара по другим направлениям. Мы должны реагировать сейчас, потому что чем позже мы реагируем, тем хуже для нас.

Именно в этом случае, если Россия оккупирует часть Украины, они могут, например, принудительно пополнить собственную армию людьми с этой территории и просто выпускать их в бой, даже без брони и т.д.?

Абсолютно, Россия это делает. На оккупированных территориях она захватывает все ресурсы, которые там есть, и использует их для борьбы с нами.

Поэтому я подчеркиваю, что закрытие пути Украины в НАТО сделает ее добычей Путина. Если она станет добычей Путина, то он прежде всего захватит население, хорошо обученных солдат, подготовленных, закаленных в боях. Таких солдат сейчас нет ни в одной европейской армии.

Путин будет захватывать оружие, которое уже отправлено в Украину, информационные системы, обмены информацией. А это система НАТО, что действительно является источником знаний, не говоря уже о том, что это специфический боевой ресурс.

Кроме того, это и огромные ресурсы, связанные с возможностями украинской промышленности. На самом деле сегодня поддержка Украины для нас это и экономическая выгода, и выгода в сфере безопасности. Мы не можем позволить Путину пойти дальше, потому что фактически обрекаем себя на очень серьезные проблемы.

О готовности армии Польши к борьбе с Россией

Я знаю, что польская армия сильная и модернизированная, но россияне также учатся и меняют тактику в войне в Украине. Сможет ли даже хорошо оснащенная, но без реального боевого опыта армия сдержать такие волны наступления?

Однозначно да. Впрочем, посмотрим на моральный дух украинских военных, и посмотрим на опросы, которые есть в Европе. Действительно, этой воли к борьбе немного или очень не хватает.

Украина борется с врагом на отлично. Спецоперация с использованием дронов с искусственным интеллектом – это шедевр. Сохранение секретности действительно показывает, с какой большой армией мы имеем дело.

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Но с другой стороны, именно Россия первой придумала способ ведения боевых действий, который парализует противовоздушную оборону. Речь идет об одновременном запуске множества ракет, множества беспилотников, с которыми крайне сложно бороться. Потому что стоимость противоракеты в разы превышает стоимость такого беспилотника. А это огромные потери.

В любом случае, это также показывает, что лучшая защита – это нападение. Мы не можем себе позволить воевать с дронами с помощью ЗРК Patriot. Следовательно, нужно наносить удар, и это частично делает Украина.

Безусловно, ей в этом нужно помогать. Необходимо дать Украине возможность уничтожать стратегические аэропорты, пусковые установки и т.д., потому что тогда расходы на защиту Украины будут гораздо ниже, чем когда она сбивает то, что на нее летит.

Какие провокации уже применяет Кремль

Если говорить о Польше и о Восточном щите, могут ли россияне дойти до Варшавы с той тактикой, о которой вы говорили и о которой говорите сейчас?

Россия строит свои планы. На самом деле это не будет битва или война, подобная той, которую мы видели в военных фильмах, где продвигаются дивизии.

Россияне могут быть в Варшаве, и мы не заметим, что они перешли границу, потому что они могут сделать это по-разному. Россия использует, например, стратегию и тактику террористов. Террористы сейчас не совершают зрелищных терактов, а ведут информационную деятельность, которая дает им возможность захватить власть, разум и сознание людей в конкретных регионах. И мы должны обратить внимание на этот фактор.

Россия, Путин, российские спецслужбы всегда так делали. Изолировали отдельные европейские страны друг от друга. Вводили различные виды антагонизмов. Наращивали обиду, например, на украинскую сторону, чтобы желание помогать Украине ослаблялось. Поддаваясь таким провокациям, мы действительно начинаем вредить себе.

В Европе также есть троянские кони, как Виктор Орбан и Роберт Фицо. Наверняка, найдутся и другие, я их здесь упоминать не буду.

Раздробленная, несолидарная, разобщенная Европа – легкая добыча для Путина. Особенно, когда он начинает договариваться с Трампом. Ведь, судя по его действиям, Трамп готов полностью отказаться от поддержки северо-восточного фланга НАТО.

Все чаще мы наблюдаем помехи сигнала GPS вблизи так называемой Калининградской области. Это уже враждебное действие, впрочем лишь попытка, но ведь именно с таких инцидентов начинаются военные действия?

Это медленная работа. Начинается с мелких инцидентов – пересечения воздушного пространства, провокационных действий в Балтийском море. В Быдгоще упали обломки ракет, беспилотник пролетел через Польшу и не был сбит. Белорусский вертолет, который нарушил воздушное пространство.

И, конечно же, системы радиоэлектронной борьбы. Россия работает над этим, у нее есть передовые системы. Я даже удивился, что в начале войны их не использовали. Это могло быть и для пропаганды, но Россия не планирует останавливаться.

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У нас действительно есть проблемы с этим. Как действовать? Если ведется наступление интернет-троллей, информационная атака против Польши, то одной только обороны и опровержения ложной информации недостаточно. Лучшая защита – это атака. Нужно действовать агрессивно в ответ.

Ошибка Запада была в его подходе к самой Украине. Украина не может защититься только на своей территории. Это ведет к поражению. Она должна вести наступательные действия на территорию России, чтобы российское общество понимало, что состояние войны – это не то, что они наблюдают, поедая попкорн и видя, как бомбы падают на Киев. Война должна влиять на них.

О вероятности применения ядерного оружия

Относительно ядерного оружия. Учитывая события на Ближнем Востоке, может ли это стать своего рода проверкой реакции мира на его возможное применение? Существует ли реальная вероятность того, что Россия прибегнет к такому сценарию?

Россия все время использует ядерное оружие как средство сдерживания. Российские военные стратеги даже пошутили, что они несут "тепло и свет".

Террористы, как и бандиты, укрепляют свою силу и издеваются над нами.

К счастью, такие страны, как Индия, призвали Путина к порядку, но это не отменяет того факта, что мы должны адекватно реагировать на действия, направленные на распространение этого оружия, приближение его к польским границам.

Поэтому, как раньше в эту систему обороны была включена Федеративная республика Германия, так сегодня Польша как пограничное государство, должна участвовать в этой программе ядерного сдерживания гораздо в большей степени.

Можем ли мы увидеть подготовку к применению Россией раньше, или можем увидеть это только после применения этого оружия?

Применением ядерного оружия Россия фактически навредит самой себе. Но мы также должны держать в голове, что россияне уже убили столько своих людей, что даже мощная бомба не смогла бы сделать это за короткое время.

Потери россиян оцениваются примерно в один миллион солдат. Это показывает, кто такой Путин, каким монстром он является и для своего народа. Но фактически все страны мира, особенно те, которые не имеют ядерного оружия, но сегодня почему-то терпят Россию, абсолютно не изменят свою позицию, даже если эта война обострится до ядерного уровня.