Остатки "военного объекта" были обнаружены на севере Польши возле населенного пункта Замостье, недалеко от Быдгоща. Где именно расположен этот город, рассказывает и показывает на карте 24 Канал.

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Где расположен польский город Быдгощ

Заметим, что Замостье, возле которого и обнаружили обломки ракеты, это небольшой населенный пункт, расположенный примерно в 15 километрах от Быдгоща.

Что известно о городе Быдгощ Это город в историческом регионе Куявия на севере Польши. Он расположен на реке Брди и является начальным пунктом Быдгощского канала, который на востоке доведен до Вислы. Кстати, Быдгощ является одним из самых больших городов Польши.



​Источник: Это город в историческом регионе Куявия на севере Польши. Он расположен на реке Брди и является начальным пунктом Быдгощского канала, который на востоке доведен до Вислы. Кстати, Быдгощ является одним из самых больших городов Польши.​Источник: Wikipedia

Где расположен Быдгощ, у которого обнаружили обломки ракеты: смотрите на карте

Между тем расстояние до украинской границы по ближайшему маршруту, который прокладывает Google maps, в Ягодине Волынской области, составляет более 580 километров. По информации СМИ, в Быдгоще расположен один из учебных центров НАТО.

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