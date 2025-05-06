Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. В то же время зафиксировали и другую тревожную тенденцию среди европейцев относительно напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Смотрите также Великобритания готовится к нападению России и ядерному удару: СМИ узнали новый план обороны

Какие опасения у европейцев и американцев

От 41% до 55% населения Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, и 45% американцев прогнозируют глобальный конфликт в ближайшие годы. Около 68 – 76% прогнозируют использование ядерного оружия, а каждый третий считает, что война уничтожит большинство человечества.

Также, согласно обнародованной информации, от 57% до 73% респондентов считают, что Третья мировая война приведет к большим человеческим потерям, чем Вторая мировая, а значительный процент – 25 – 44% – не исключает гибели большинства населения планеты.

Лишь меньшинство европейцев, ориентировочно 16% – 44%, верит в способность их вооруженных сил их защитить, несмотря на то, что от 66% до 89% допускает возможность втягивания их страны в войну. В то же время 71% американцев выразили доверие своим военным.

В свою очередь от 72% до 82% западных европейцев и 69% американцев считают главным источником угрозы Россию. Второй по вероятности причиной конфликта респонденты считают исламский терроризм. Впрочем, есть и другая тревожная тенденция.

Отмечается, что большая часть европейцев, особенно в Испании (58%), Германии (55%) и Франции (53%), рассматривает напряженность в отношениях с США как серьезную или умеренную угрозу миру на континенте.

К слову, ранее высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас на конференции послов заявила, что Россия уже воюет против Европейского Союза, отметив ряд инцидентов.