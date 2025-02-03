В частности, она вспомнила о пересечении границ стран ЕС российскими БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дипломатическую службу Европейского Союза.

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Какая угроза от России для ЕС

Кая Каллас во время выступления на ежегодной конференции дипломатов ЕС в понедельник, 3 февраля, в Брюсселе отметила, что война России против Украины является угрозой для Европейского Союза.

Проблема в том, что Россия воюет против нас за несколько сотен километров от наших границ. Их ракеты и беспилотники уже пересекли наши границы. Мы должны помочь положить конец этой войне,

– заявила она.

По ее мнению, сейчас страна должна быть приоритетом для Евросоюза. Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин хочет завладеть всей Украиной.

"Независимо от того, в какой точке мира вы работаете, или как далеко вы находитесь от Украины, важно, чтобы мы все понимали, каковы на самом деле намерения России в отношении Украины... Украина должна быть нашим приоритетом", – подчеркнула глава дипломатии ЕС.

По ее словам, Путина беспокоят не иллюзорные угрозы со стороны НАТО, в противном случае он бы не отводил свои войска от границ со странами Альянса. Она считает, что диктатор больше обеспокоен расширением демократии и ценностей, которые отстаивает ЕС.

Она убеждена, что ЕС должен заставить Кремль изменить свои цели в отношении Украины и единственный язык, которую понимает Россия это язык силы. Кая Каллас отметила, что Евросоюз уже экономически сильный, и имеет силы и средства, чтобы превзойти Россию, нужна только политическая воля.

Кроме вышеупомянутого, она также подчеркнула важность вводить санкции против союзников России, а также блокировать ее доходы от нефти и газа.