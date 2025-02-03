Зокрема, вона згадала про перетин кордонів країн ЄС російськими БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дипломатичну службу Європейського Союзу.

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Яка загроза від Росії для ЄС

Кая Каллас під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС у понеділок, 3 лютого, у Брюсселі зазначила, що війна Росії проти України є загрозою для Європейського Союзу.

Проблема в тому, що Росія воює проти нас за кілька сотень кілометрів від наших кордонів. Їхні ракети та безпілотники вже перетнули наші кордони. Ми повинні допомогти покласти край цій війні,

– заявила вона.

На її думку, наразі країна має бути пріоритетом для Євросоюзу. Вона наголосила, що російський диктатор Владімір Путін хоче заволодіти всією Україною.

"Незалежно від того, в якій точці світу ви працюєте, або як далеко ви знаходитесь від України, важливо, щоб ми всі розуміли, якими насправді є наміри Росії щодо України… Україна має бути нашим пріоритетом", – наголосила глава дипломатії ЄС.

За її словами, Путіна турбують не ілюзорні загрози з боку НАТО, в іншому випадку він би не відводив свої війська від кордонів з країнами Альянсу. Вона вважає, що диктатор більше занепокоєний розширенням демократії та цінностей, які відстоює ЄС.

Вона переконана, що ЄС має змусити Кремль змінити свої цілі щодо України і єдина мова, яку розуміє Росія це мова сили. Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вже економічно сильний, й має сили та засоби, аби перевершити Росію, потрібна лише політична воля.

Крім вищезгаданого, вона також наголосила на важливості запроваджувати санкції проти союзників Росії, а також блокувати її прибутки від нафти й газу.