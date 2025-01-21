Политолог Андрей Вигиринский в эфире 24 Канала рассказал, что если мир ожидает будущее в условиях "Холодной войны 2.0", то провокации со стороны России станут обыденностью. Они будут выглядеть по-разному.

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"Если действительность – это противостояние в виде "Холодной войны", то будут и шпионы, и диверсии, кибератаки, и разрушение критической инфраструктуры. Ну, и, конечно, игра мышцами в воздушном и космическом пространстве с использованием где-то элементов авиации, где-то элементов космического противостояния, где-то искусственного интеллекта", – объяснил Андрей Вигиринский.

Опасная игра

Политолог добавил, что это все уже существует. Есть достаточно примеров этого. Например, появилась публикация в одном из американских изданий о том, что случайно взрывались грузовые посылки в немецких аэропортах. Затем были предположения, что эти посылки были направлены в США, и самолеты могли взрываться в воздухе.

Впоследствии появилась информация, что определенные суда из "теневого флота" были нацелены не только на электрические кабели, но и на газопроводы и интернет-кабели, которые соединяют Европу.

Мы получаем разнообразную информацию из СМИ о кибератаках, к которым могут быть причастны иранцы, россияне или другие стороны. Публикуется информация о различных формах влияния на политические процессы в Европе, в частности на демократические выборы. Какие еще провокационные меры нужны? Теракты, взрывы и тому подобное,

– отметил Андрей Вигиринский.

Он отметил, что это уже реальность, которой необходимо противодействовать с помощью спецслужб. Это вопрос национальной безопасности, но не совсем то, что можно назвать военной реальностью в классическом понимании. Надо различать функции разведки, органов безопасности и тому подобное.

Надо противодействовать и реагировать

"Выявление агентуры, противодействие внутренним терактам и диверсиям в странах ЕС – это задача спецслужб, а не армии. В то же время, если речь идет о столкновении на поле боя, это уже компетенция вооруженных сил. По вопросам, связанных с береговой линией, морским дном или движением судов, это зона ответственности прибрежной охраны", – подчеркнул Андрей Вигиринский.

Он пояснил, что вооруженные силы могут привлекаться только в случае чрезвычайного положения, например, для мониторинга воздушного пространства. К слову, в воздушном пространстве произошла "возмутительная" ситуация для Запада.

"Радиолокационные волны С – 400 со стороны россиян накрыли авиацию стран НАТО над Балтийским морем. Европейцы говорят: наш истребитель летел, а россияне накрыли его волнами С – 400, что привело к сбою радаров. Это действительно "возмутительно"", – подытожил политолог.