Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail. В наибольшей опасности – одна из балтийских стран.

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Что рассказал Петреус

По словам генерала, страна-агрессор может попытаться напасть на Литву, чтобы проверить реакцию Запада, или же это станет предпосылкой к более широкому наступлению.

Российской целью в Украине американец считает свержение Владимира Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера" и контролировать всю страну.

Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одной из стран Балтии. Литва занимает видное место в его речах (Путина – 24 Канал), и нам следовало бы прислушиваться к нему гораздо больше,

– сказал Петреус.

И пока Европа сплачивается против вероятной российской угрозы, проводя учения НАТО в Балтии и способствуя укреплению оперативного взаимодействия между членами Альянса, американская позиция продолжает "колебаться".

Напомним, недавно латвийская разведка сообщила – Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море.

В частности, страна-агрессор осуществляет "демонстрации силы и провокации" – несанкционированное нарушение воздушного пространства, агрессивное сближение с самолетами и кораблями стран Альянса и тому подобное.