Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi. Такие манипуляции появляются на фоне совместных учений России и Беларуси "Запад-2025", которые должны состояться в сентябре вблизи литовской границы.

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Что известно об информационных атаках

Недавно в сети начала распространяться информация о том, что в Калининградской области якобы концентрируются военные, строятся подземные склады вооружения, аэродромы, ракетные комплексы, а также площадки для их запуска.

Все это якобы происходит для подготовки к нападению на Литву. По словам аналитиков, целью соответствующих сообщений является повышение напряженности, усиление паники и дестабилизация ситуации. Скорее всего их количество будет расти и в дальнейшем.

Согласно подобным сообщениям, нападение готовят и в страны Балтии, в частности упоминают "классический сценарий". Он предусматривает Сувальский коридор, отсечение Литвы от союзников по НАТО, ракетные удары вглубь территории страны и масштабное вторжение.

Кроме вышеупомянутого, в соцсетях предполагали десантное вторжение на Куршскую косу, уничтожение линий электропередач, ракетные удары и уничтожение терминала в порту, Однако специалисты критикуют подобные сценарии за отсутствие конкретики и фактических доказательств.

Впрочем, эксперты Минобороны Литвы в комментарии изданию назвали эти заявления манипулятивными, то есть большинство приведенных "фактов" оказались или устаревшими, или преувеличенными, а авторы "анализов" демонстрируют низкую осведомленность в этой теме.

Большинство информации – ложная. Некоторые факты пытаются выдать за сенсационные, хотя речь идет о вещах, которые уже давно известны. Также неправильно идентифицировано вооружение, что привело к ложным выводам,

– считают аналитики.

Бывший руководитель литовской военной разведки полковник Гинтарас Багдонас говорит, что Калининградская область давно милитаризована, но значительного наращивания сил не наблюдается, а контингент в регионе уменьшился из-за войны в Украине.

В то же время, по его мнению, любое масштабное передвижение войск невозможно скрыть, например, накануне полномасштабного вторжения в Украину такую активность замечали за полгода до 24 февраля 2022 года.

В то же время специалисты аналитического центра Locked N' Loaded считают, что Россия сейчас не имеет достаточных ресурсов для нападения на НАТО. Поэтому, Москве, по их мнению, остается шантаж ядерным оружием и осуществление провокаций.

Аналитики Национального центра управления кризисами Литвы предупредили, что во время вышеупомянутых учений Запад-2025 Россия может прибегать к дезинформации, кибератак и провокаций, чтобы запугать население и посеять страх.

"Чем ближе к осенним учениям Запад-2025, тем активнее в Литве будут пытаться сеять страх и панику, нагнетать ощущение угрозы войны – особенно учитывая то, что вторжение в Украину тоже маскировали под учения", – отмечают эксперты.

К слову, недавно, по данным Bloomberg, Германия начала формирование первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за рубежом боевой танковой бригады. Их разместят в Литве, страна потратит на это 1 миллиард евро.