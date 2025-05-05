Кроме того, страны Балтии активно сотрудничают с Польшей в рамках проекта "Восточный щит" и готовятся к обороне Сувалкского коридора в случае необходимости. Всего вблизи границ с Россией и Беларусью создается 27 инженерных парков, передает 24 Канал со ссылкой на delfi.

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Балтия "огораживается" от России

Консерваторы в литовском Сейме уже некоторое время призывают правительство усилить границу с Россией и Беларусью. Со своей стороны, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что принимаются все необходимые решения, в частности, покупаются и строятся фортификации.

В прошлом августе в Пабраде был открыт первый парк средств контрмобильности.

Справка: Парк средств контрмобильности – это совокупность инженерных технических средств, которые используются для ограничения или затруднения перемещения противника. Они могут быть как мобильными, так и стационарными, и применяются для достижения преимущества на поле боя путем замедления, перенаправления или остановки вражеских сил.

Министерство обороны Литвы сообщило, что в течение следующего десятилетия государство намерено выделить 1,1 миллиарда евро на закупку новых мер по противодействию мобильности. Большая часть средств – более 800 миллионов евро – направлена на приобретение противотанковых мин и их систем. Также в запланированный период планируется ускорить приобретение инженерной техники для литовской армии. Арсенал мер по противодействию мобильности также включает средства радиоэлектронной борьбы, системы борьбы с беспилотниками, а также усиление систем наблюдения и раннего оповещения.