Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала выразил сомнение, что Россия сейчас способна обеспечить такое количество личного состава для учений. Ведь 80 – 90% военных округов, которые воюют против Украины, находятся непосредственно на фронте.

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Где возможны провокации

Группировка врага, которая 24 февраля 2022 года перешла границу и начала штурм украинских позиций, тогда насчитывала около 150 тысяч человек.

По его словам, россияне планировали до конца 2024 года увеличить свою армию на оккупированных территориях Украины до 800 тысяч, но этого не удалось достичь. Сейчас, по разным оценкам, численность группировки составляет от 530 до 575 тысяч.

Возможны ли отдельные провокации, попытки прорыва через границу? Да, они вполне реальны. Но могут ли они начаться со стороны Беларуси, особенно на фоне нынешних процессов, когда Минск пытается сблизиться с Пекином и уменьшить зависимость от Москвы? Я все же настроен скептически,

– отметил Жмайло.

Он также не исключает, что возможны попытки прорыва на северных направлениях – в Черниговской или Сумской областях. Но полноценное использование всего заявленного контингента против Украины маловероятно, поскольку возникает вопрос: кто тогда будет прикрывать другие регионы России.

"Они вынуждены увеличивать количество призывников, потому что не хватает контрактников для базовых задач – дежурства, охраны границ, мониторинга воздушного пространства. Например, в Ленинградском или Московском военных округах ситуация подобная. В Москве, конечно, меньше, но в целом более 80% войск задействованы в войне против Украины. Поэтому локальные провокации возможны, но говорить о новом крупном наступлении с севера – маловероятно", – сказал он.

Жмайло подытожил, что если бы Россия действительно имела возможность задействовать такие большие силы, то сделала бы это уже давно – или на Курщине, или на линии боевого соприкосновения в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской или других областях.