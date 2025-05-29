Об этом рассказывает Zerkalo.io со ссылкой на заявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина во время заседания совета министров обороны стран ОДКБ в Бишкеке, передает 24 Канал.

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Беларусь отводит "Запад-2025" вглубь страны

Беларусь решила изменить формат и расположение совместных с Россией военных учений "Запад-2025". Основные маневры перенесут вглубь страны, подальше от западных границ. В Минске заявили, что это шаг к "снижению напряженности", однако в ВСУ напоминают, что подобные тренировки уже становились ширмой для полномасштабного вторжения.

По словам Хренина, Беларусь "снизила параметры" учений и по численности, и по масштабам, а основные этапы тренировок перенесла подальше от границ ЕС. Такое решение в Минске назвали "жестом доброй воли" и "демонстрацией миролюбия".

Мы приняли решение о снижении параметров учения 'Запад-2025' и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь,

– заявил Хренин.

Впрочем, в Генштабе ВСУ отмечают, что именно под видом учений "Запад-2021" и дальнейших тренировок россияне перед полномасштабным вторжением стягивали войска к белорусской территории. А значит, даже изменение локации маневров – не гарантия безопасности.

Участие сократили почти вдвое

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко уточнил, что новый замысел учений утвердили еще в апреле. Количество участников уменьшили почти вдвое. Впрочем, несмотря на "уменьшение масштабов", в сентябрьских маневрах планируют задействовать более 13 тысяч военных.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее уже заявлял, что Кремль использует совместные тренировки с Минском как повод для передислокации своих войск ближе к Украине. "Запад-2025" не стал исключением, ведь учения могут быть прикрытием для создания новой ударной группировки.

К слову, Россия активно использовала территорию Беларуси в начале полномасштабного вторжения в 2022 году – оттуда враг наступал на Киевскую и Черниговскую области.