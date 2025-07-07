Як зауважив 24 Каналу політолог-міжнародник Ярослав Божко, заміна точно потрібна, тому не дивно, що це обговорюють. Однак, потенційні кандидати викликають бурхливі дискусії.

Читайте також Путін зловживає довірою Трампа: президент США не може усвідомити найголовніше

Хто може стати новим послом

Журналісти Bloomberg серед кандидатів на цю посаду називали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністра Ольгу Стефанішину, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенко.

Політолог зауважив, що "виймання" одного міністра з кабінету може призвести до цілої низки кадрових змін. Наприклад, призначення Умєрова послом потребуватиме його заміни на іншого силовика. Відповідно це може "оголити" ще одне відомство.

Я думаю, що остаточно ці питання вирішуватимуть на Ставці 15 липня. Але факт в тому, що з часом Україна точно отримає нову кандидатуру посла в США. Це вже навряд чи далі буде Оксана Маркарова, бо її каденція уже "перезріла",

– сказав Ярослав Божко.

Очевидно, що зараз на Банковій шукають нові підходи до взаємодії з республіканським керівництвом в Сполучених Штатах. Не факт, що Маркарова ідеально для цього підходить.

Також варто розуміти, що людський фактор у питаннях стратегічного значення зводиться до мінімуму. Зараз на стосунки США та України впливає взаємодія Трампа і Путіна. Адже американський президент зробив ставку на перезавантаження відносин.

Прохолодний тон американців ще зберігається, але ми бачимо зміну цієї тенденції. Звісно, це все не пов'язано з кадровими питаннями,

– наголосив політолог.

Подальший розвиток подій залежить від міжнародного стратегічного становища України та Росії, від готовності Путіна далі вести війну та від його бажання чи небажання йти на переговори.