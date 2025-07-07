Как заметил 24 Каналу политолог-международник Ярослав Божко, замена точно нужна, поэтому неудивительно, что это обсуждают. Однако, потенциальные кандидаты вызывают бурные дискуссии.
Читайте также Путин злоупотребляет доверием Трампа: президент США не может осознать самое главное
Кто может стать новым послом
Журналисты Bloomberg среди кандидатов на эту должность называли премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко.
Политолог отметил, что "вынимание" одного министра из кабинета может привести к целому ряду кадровых изменений. Например, назначение Умерова послом потребует его замены на другого силовика. Соответственно это может "оголить" еще одно ведомство.
Я думаю, что окончательно эти вопросы будут решать на Ставке 15 июля. Но факт в том, что со временем Украина точно получит новую кандидатуру посла в США. Это уже вряд ли дальше будет Оксана Маркарова, потому что ее каденция уже "перезрела",
– сказал Ярослав Божко.
Очевидно, что сейчас на Банковой ищут новые подходы к взаимодействию с республиканским руководством в Соединенных Штатах. Не факт, что Маркарова идеально для этого подходит.
Также стоит понимать, что человеческий фактор в вопросах стратегического значения сводится к минимуму. Сейчас на отношения США и Украины влияет взаимодействие Трампа и Путина. Ведь американский президент сделал ставку на перезагрузку отношений.
Прохладный тон американцев еще сохраняется, но мы видим изменение этой тенденции. Конечно, это все не связано с кадровыми вопросами,
– подчеркнул политолог.
Дальнейшее развитие событий зависит от международного стратегического положения Украины и России, от готовности Путина дальше вести войну и от его желания или нежелания идти на переговоры.