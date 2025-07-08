ЄС має узгодити нові санкції проти Росії цього тижня

Зокрема погодити обмеження мають Словаччина та Угорщина, пише 24 канал з посиланням на віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.

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За моєю інформацією, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною,

– сказала Стефанішина.

Згідно з її слів, примітно є те, що в попередній період (коли ухвалювалося рішення щодо 17-го пакету санкцій) Угорщина не голосувала за це рішення до останнього дня. Ба більше, була навіть майже одна доба, коли ці санкції не були введені в дію.

Тому усвідомлюючи такий ризик низка країн ЄС – Франція, Бельгія та Нідерланди – розпочали певну юридичну роботу. Мова йде про виведення заморожених російських активів з-під санкцій.

Зауважте! Також країни домовились про виведення з-під зобов’язання кожні пів року домовлятися про необхідність їх збереження.