Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему США не настаивает на более жестких экономических ограничениях против России. Также политолог рассказал, в связи с чем для Трампа является неоднозначным вопрос снижения цены на нефть.

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У Трампа может быть негативная реакция

Фесенко отметил, что президент Украины постоянно говорит об усилении санкционного давления на Россию и это позиция нашего государства, которое активно продвигает эту идею, апеллируя, в частности к Дональду Трампу.

Однако президент США пока не готов к адским санкциям против России именно на нефтяном рынке. А конкретно к снижению цен на нефть до 30 долларов за баррель. Поэтому, наверное, Зеленский просит больше, чтобы подтолкнуть Запад к хотя бы какому-то промежуточному решению,

– предположил политолог.

Сейчас не удается снизить верхний потолок цены в рамках санкционных пакетов западных стран с 60 до 45 долларов. Этому мешает позиция по меньшей мере двух европейских стран – Венгрии и Словакии. Возможно, по его мнению, они торгуются, и в конце концов удастся их убедить, что низкая цена на нефть и для них будет выгодной.

Что касается Трампа, то он сам и часть его администрации, к которой он, видимо, прислушивается, сейчас не хотят усиливать санкционное давление на Россию, чтобы не портить отношений с Владимиром Путиным. Вероятно у Трампа еще сохраняется определенное доверие к главе Кремля, и этот психологический барьер президенту США надо преодолеть,

– подчеркнул он.

В то же время Белый дом с одной стороны заинтересован в снижении цены на нефть, потому что один из критериев благосостояния американцев и оптимальной социально-экономической ситуации – невысокая цена на галлон бензина. Трамп, по словам Фесенко, тоже хочет показать, что он выполняет избирательное обещание по снижению цен, в частности, на нефтепродукты.

Однако с другой стороны в США произошло определенное снижение цен на нефть и соответственно доходов для части производителей нефти, потому что сланцевая нефть довольно недешевая в добыче.

Поэтому цена в 30 долларов за баррель не выгодна США – это фактически предел себестоимости добычи сланцевой нефти. Нам также надо это учитывать и обсуждать с Трампом вопрос санкционного давления по снижению цены на нефть очень деликатно, чтобы не вызвать его негативной реакции,

– пояснил Владимир Фесенко.

Также важно в вопросе санкционного давления на Россию не просто его расширять и пытаться снизить потолок цены на нефть. Необходимо, как заметил политолог, работать над тем, чтобы эти санкции реально действовали и они действительно были жесткими, в частности те ограничения, которые уже введены.

Напомним, что Владимир Зеленский в своем обращении к Сенату и Палате представителей Нидерландов отметил, что такие экономические ограничения как движение российской нефти, установление ценового потолка на уровне 30 долларов за баррель, блокирование российского танкерного флота и отключение России от банковской системы не только остановят войну против Украины. Также эти меры, по словам президента Украины, способны не допустить любых других конфликтов.