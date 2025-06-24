На борту Air Force One президент США сказал журналистам, что предлагал Путину заключить соглашение, передает 24 Канал.

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Что сказал Трамп

После того, как между Израилем и Ираном началась горячая фаза конфликта и обмены авиаударами Владимир Путин и Дональд Трампа разговаривали 17 июня. Диктатор предложил президенту США свое посредничество на Ближнем Востоке. Впрочем, Трамп отверг это предложение.

Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы сможем заключить соглашение с Россией,

– вспомнил детали разговора американский политик.

Трамп не дал прямого ответа, планирует ли он включить формулировку об агрессии России на саммите НАТО.