Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що, на жаль, поки не бачить перспектив щодо ухвалення Європою дієвих санкцій проти Росії. Він вважає, 18-й пакет санкцій, як і 17-й, є "мильною бульбашкою".

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Як санкції ЄС впливають на спроможності Росії?

Валерій Клочок підкреслив, що 17-й санкційний пакет Європейського Союзу жодним чином не повпливав на спроможності Росії вести війну проти України.

Санкції у 17-му пакеті є сміховинними. Та сама історія зараз і з 18-м санкційним пакетом. Словаччина блокує, щоб його не було, естонці блокують, щоб він був, проте решта (членів ЄС – 24 Канал) тихенько мовчать,

– зауважив він.

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", на жаль, Європа має час, щоб гратися в таку політику, проте ціною українських життів.

Дональд Трамп тисне, щоб Німеччина дала Україні системи Patriot. Я вважаю, німецька влада мала б це зробити, як і очільники інших країн (Європи – 24 Канал), адже до них ракети не долітають, а до нас летять кожного дня,

– наголосив Клочок.

Він вважає, що вихід є – треба, щоб була ініціатива створення нових оборонних союзів, де наша держава буде повноправним членом. Нещодавно з'явилася інформація, що Німеччина та Велика Британія можуть підписати подібний договір про взаємну допомогу.

Це гарна ініціатива, проте важливо, щоб європейці змінили свою позицію та почали вводити дійсно дієві санкції проти країни-агресорки. Це забезпечить захист не лише України, але і Європи.

Важливо, Єврокомісія змінює підхід до обмеження цін на російську нафту, розробляючи новий "плаваючий" механізм, який дозволить автоматично коригувати цінову межу. Це робиться для того, щоб розблокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, який наразі блокується через суперечки навколо рівня цінового обмеження. Естонія наполягає на зниженні "стелі" до 45 доларів за барель і готова ветувати пакет, якщо це не буде враховано.