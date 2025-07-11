Що буде з цінами на російську нафту

Європейська комісія планує запропонувати "плаваючу" верхню межу ціни на російську нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Деякі держави-члени ЄС блокують новий пакет санкцій через пункт про російську нафту про зниження "стелі цін" із 60 до 45 доларів за барель. Тому передбачають, що "плаваючі" ціни допоможуть подолати опір.

За даними Reuters, Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін глобальних цін на нафту. Механізм все ще розробляється.

Яка країна може заблокувати 18-й пакет санкцій через нафту

Новий пакет санкцій може заблокувати Естонія. Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна пояснив, що зниження стелі з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів було спочатку включено до запропонованого Європейською комісією проєкту.

У нас дуже чітка позиція: зниження стелі цін на нафту має бути включене до цього пакету. У цьому питанні у нас дуже тверда позиція,

– сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

У вівторок видання Delfi повідомило, що цю вимогу хочуть виключити з пакету середземноморські країни з великим судноплавним сектором, насамперед Мальта. Саме тому Естонія готова накласти вето на прийняття 18-го пакета, якщо в ньому не буде зменшення цін.