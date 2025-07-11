Что будет с ценами на российскую нефть

Европейская комиссия планирует предложить "плавающую" верхнюю границу цены на российскую нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Некоторые государства-члены ЕС блокируют новый пакет санкций из-за пункта о российской нефти о снижении "потолка цен" с 60 до 45 долларов за баррель. Поэтому предполагают, что "плавающие" цены помогут преодолеть сопротивление.

По данным Reuters, Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит корректировать ограничения на российскую нефть в соответствии с изменениями глобальных цен на нефть. Механизм все еще разрабатывается.

Какая страна может заблокировать 18-й пакет санкций из-за нефти

Новый пакет санкций может заблокировать Эстония. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна объяснил, что снижение потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов было изначально включено в предложенный Европейской комиссией проект.

У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция,

– сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Во вторник издание Delfi сообщило, что это требование хотят исключить из пакета средиземноморские страны с большим судоходным сектором, прежде всего Мальта. Именно поэтому Эстония готова наложить вето на принятие 18-го пакета, если в нем не будет уменьшения цен.