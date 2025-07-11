Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что такое высказывание Трампа ложится в контекст завышенных ожиданий украинцев.

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Заявит ли Трамп о введении санкций против России?

Американские журналисты пишут, что Трамп якобы предусмотрел соглашение с НАТО и в будущем США будут передавать Украине оружие через Альянс. Ожидается, что платить за него будет НАТО.

Не стоит ожидать чего-то сенсационного. У Трампа есть традиция после выходных с понедельника что-то пообещать, сказать, чтобы все об этом думали. Он не оставляет своего образа, он медийный персонаж,

– отзвучил Клочок.

Заявления Трампа, как отметил Клочок, становятся однотипными. Украинцы каждый раз хватаются как за соломинку за каждое его слово, которое может означать потепление отношений с Киевом, предоставление украинской армии большей поддержки.

"Сообщение о том, что он может выделить нам военную помощь в рамках собственной президентской программы, вызвало определенное одобрение среди украинцев, но многие люди настроены относительно этого скептически", – обратил внимание Клочок.

Поэтому, по его мнению, 14 июля Трамп может сказать что-то в духе того, что он осуждает Путина и все. Клочок обратил внимание на комментарий главы МИД России Лаврова по поводу его встречи с Рубио. Тот сказал, что озвучил госсекретарю США те требования, которые Россия выдвигала и раньше для прекращения огня.

"То есть, ничего нового. Рубио же пытается сейчас рассказать, что есть какие-то новые идеи и планы, в Украине в это никто не верит. Какой новый план может предложить Трамп? Возможно, он призовет Украину сдаваться, выводить ВСУ из четырех областей, которые Путин внес в свою конституцию. Такие версии есть, будем ждать понедельника", – озвучил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" убежден, что рано говорить о том, что 14 июля можно будет услышать от Трампа о введении мощного пакета санкций. Он отметил, что заявления у лидера США очень неоднозначные, а ожидать от него чего-то однозначного не стоит.

Трамп сказал, что будет принимать такие решения (о санкциях) самостоятельно и Конгресс не имеет права ему приказывать. Он говорил и о поставках оружия в Украину, что якобы договорился, что НАТО за это заплатит, хотя США – это НАТО, непонятно, кто будет ему платить,

– подытожил Клочок.

Напомним, что издание Reuters сообщало, что Трамп может предоставить ВСУ оружие в рамках своих президентских полномочий, как это в свое время делал его предшественник Байден. Это вооружение может стоить ориентировочно 300 миллионов долларов.