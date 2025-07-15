Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что именно поэтому Келлог хочет полностью погрузиться в этот вопрос, приехав в Киев. В частности, его интересует тема ресурсов.

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Почему Келлог приехал в Украину на целую неделю?

Советник руководителя Офиса Президента объяснил, что Келлог – человек, который работает системно и хочет понимать проблематику войны. Спецпредставителю важно общаться с большим количеством людей, чтобы четко знать, что происходит в Украине и как заставить Россию к ее финалу.

Ему нужно знать, какие для этого нужны ресурсы, как их эффективно использовать, какое нужно оружие и что такое удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому будут встречи от президента Украины до представителей военного и политического руководства,

– отметил он.

По словам Подоляка, это то, что отличает Келлога от многих других современных политиков, которым не хватает времени на глубокий анализ ситуации, поэтому они смотрят на некоторые вещи поверхностно.

"Думаю, у Келлога будет максимально реалистичный подход, который существенно повлияет на господина Трампа. Более того, Келлог сейчас доминирует, а еще 2 месяца назад мы говорили, что он отходит на периферию процесса урегулирования войны", – добавил советник руководителя Офиса Президента.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский уже встретился со специальным представителем президента США. Келлог сообщил, что они обсудили будущую историческое соглашение НАТО, заключенное по инициативе Трампа, которая ускорит поставки лучшего американского оружия в Украину.