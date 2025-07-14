Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Кита Келлога.

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Что Кэллог сказал о встрече с Зеленским?

Вскоре после встречи с украинским лидером Кит Келлог прокомментировал событие.

Сегодня в Киеве с Зеленским, чтобы обсудить историческое соглашение НАТО, заключенное по инициативе президента США, которое ускорит поставки лучшего американского оружия в Украину,

– написал политик.

Он подчеркнул, что это соглашение полностью профинансировано союзниками и ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает приверженность президента идее мира через силу.

Во время встречи Зеленский и Келлог прежде всего обсудили вопросы относительно достижения мира в Украине, в частности то, какие возможности для этого сейчас существуют, и что можно сделать, чтобы приблизить его.

По словам украинского лидера, для мира нужны усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкции против России и тех, кто ей помогает.