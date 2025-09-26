Чому Південна Корея і Японія мають виплатити гроші Трампу?

Трамп заявив, що Південна Корея та Японія разом виплатять 900 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Президент США Дональд Трамп наполягав на тому, що Південна Корея надасть мільярди доларів інвестицій "авансом". Він ухвалив це рішення, незважаючи на твердження Сеула про те, що країна потрапить у фінансову кризу, якщо виконає вимоги США без гарантій.

Однак, заяви Трампа суперечать розумінню Південною Кореєю її торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Південна Корея, яка в липні пообіцяла виділити 350 мільярдів доларів на американські проекти, відмовилася від вимог США щодо контролю над коштами, а південнокорейські чиновники заявляють, що переговори щодо формалізації їхньої торговельної угоди зайшли в глухий кут.

Цього місяця Трамп окрім цього формалізував торговельну угоду з Японією, знизивши тарифи на імпорт її автомобілів та інших товарів в обмін на 550 мільярдів доларів інвестицій у американські проєкти, і американські чиновники змусили Сеул наслідувати цей приклад.

У нас в Японії це 550 мільярдів доларів, у Південній Кореї – 350 мільярдів доларів. Це авансом,

– сказав Трамп журналістам.

І Японія, і Південна Корея заявили, що вони зроблять інвестиції на основі американських проєктів, замість того, щоб виплачувати 900 мільярдів доларів авансом.

У меморандумі про взаєморозуміння щодо інвестицій Японії у розмірі 550 мільярдів доларів, узгодженому зі Сполученими Штатами у вересні, також не згадувалося про авансову виплату коштів.

У ньому йдеться, що інвестиції мають здійснюватися "час від часу" до кінця терміну повноважень Трампа у січні 2029 року. Згідно з угодою, Токіо погодився переказати гроші протягом 45 днів після того, як США оберуть проєкт.

Південна Корея також заявила, що не може дозволити собі великі грошові інвестиції. Минулого тижня президент Лі Дже Мен заявив, що без запобіжних заходів, таких як валютний своп, економіка Південної Кореї може опинитися в кризі.

Як мита Трампа впливають на економіку країн?

Мита Трампа вплинули на глобальну економіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на вересневий звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Очікується, що глобальне економічне зростання зараз сповільниться лише незначно – до 3,2% у 2025 році з 3,3% минулого року – порівняно з 2,9%, прогнозованими ОЕСР у червні.

Якщо говорити про Японію, то економіка крахни цього року виграє від сильних корпоративних прибутків та відновлення інвестицій, що призведе до зростання до 1,1% – з 0,7% – перш ніж імпульс зникне, і зростання сповільниться до 0,5% у 2026 році, переглянуте з 0,4%.

Проте ці прогнози не враховують нових вимог Трампа про виплату авансу задля зменшення тарифів.

Що відомо про тарифи Трампа та їх наслідки?