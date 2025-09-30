Що Швейцарія пропонує США?
Тарифи США у розмірі 39% вже вплинули на експорт Швейцарії до США та зменшили прогнози зростання. Тепер у Берні розглядають можливі поступки Трампу в різних секторах – від енергетики до сільського господарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Попередня спроба президентки Швейцарії Карін Келлер-Сюттер протистояти Трампу не принесла успіху. Тепер чиновники шукають інші лазівки.
За даними видання, пропозицію інвестувати у золотопереробну галузь США озвучили міністру фінансів Скотту Бессенту та торговому представнику Джеймісону Гріру.
- Пропозиція передбачає, що швейцарські переробники золота перенесуть свої найменш прибуткові підприємства до Сполучених Штатів.
- Зокрема, це стосується переплавки золотих злитків, які торгуються в Лондоні, і переробки їх у менші злитки, які мають попит у Нью-Йорку.
Офіційно в уряді Швейцарії не коментують питання золотопереробки, однак зазначили, що “оптимізували свою пропозицію США для досягнення швидкої угоди”.
Дипломатичні та політичні обміни триватимуть з метою швидкого зниження додаткових тарифів,
– говориться у заяву уряду.
За даними джерел, наразі щонайменше один переробник у Швейцарії розглядає можливість прискорити інвестиції в США.
Як Трамп тисне на Швейцарію?
Нагадаємо, що у серпні США несподівано також запровадили тарифи на золото, що додатково вдарило по Швейцарії. Митно-прикордонна служба заявила, що золоті злитки вагою 1 кілограм і 100 унцій підлягають оподаткуванню митом, хоча торговці очікували, що для золота зроблять виняток.
- У підсумку, за даними Bloomberg, постачання золота зі Швейцарія до США рекордно скоротилося.
- У серпні поставки обвалилися на понад 99% у порівнянні з показниками липня.
Тарифи Трампа для Швейцарії: що відомо?
Наприкінці липня Трамп запровадив мита на швейцарський імпорт у розмірі 39%, що стало найвищим показником серед усіх європейських країн. Причиною рішення став значний торгівельний профіцит Швейцарії з США на суму 38,5 мільярда доларів, який формувався переважно за рахунок імпорту золота, фармацевтичної продукції, годинників та медичного обладнання.
У серпні швейцарська делегація провела переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, презентувавши нову торгову пропозицію. Проте президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла досягти прогресу під час термінових переговорів у Вашингтоні.