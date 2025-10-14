Как и почему индийские экспортеры обратились в Европу?

Индийские экспортеры текстиля ищут новых покупателей в Европе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это происходит из-за того, что Трамп удвоил тарифы на импорт из Индии, сделав их одними из самых высоких среди всех торговых партнеров. Также в Индии предлагают скидки существующим клиентам из США, чтобы смягчить удар.

Анонимный экспортер одежды из Мумбаи заявил, что его компания предоставляет приоритет диверсификации на рынки Европейского Союза, и что скорое заключение торгового соглашения с блоком поможет увеличить поставки из Индии.

Торговые переговоры между Индией и ЕС вступили в решающую фазу, поскольку их команды интенсивно работают над достижением цели конца года – подписания соглашения о свободной торговле,

– пишут в издании.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Индии по товарам, с двусторонним объемом торговли в размере 137,5 миллиарда долларов в финансовом году, завершившемся в марте 2024 года, что составляет почти 90% роста за последнее десятилетие.

Индийские экспортеры активизируют усилия для соблюдения строгих стандартов ЕС по химическим веществам, маркировки продукции и этического снабжения, заявили экспортеры текстиля.

Экспортеры модернизируют производственные мощности, чтобы соответствовать этим стандартам. Они также стремятся уменьшить свою зависимость от США.

Так мумбайская компания Creative Group, экспорт которой в США составляет 89% от общего объема поставок, может потерять от 6 000 до 7 000 из своих 15 000 работников, а через шесть месяцев может рассмотреть возможность переноса производства в Оман или соседний Бангладеш.

Как пошлины Трампа ударили по Индии?

Всемирный банк ухудшил прогноз экономического роста стран Южной Азии почти на один процентный пункт из-за жестких тарифов США для Индии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Прогнозы по ВВП для этих стран следующие:

Прогноз по росту ВВП Индии на следующий финансовый год снизили на 0,2% – до 6,3%

В Непале из-за экономической неопределенности уровень роста может упасть до 2,1% уже в этом году.

На Мальдивах прогнозируют финансовые трудности значительные обязательства по уплате долга и низкие валютные резервы.

Несмотря на это в Бангладеше благодаря увеличению инвестиций ожидается ускорение роста в 2026 – 2027 финансовом году. А на Шри-Ланке рост туризма и количества денежных переводов помогает укрепить экономические перспективы на 2026 год.

Что известно о новых тарифах и их последствиях?