Як Індія скоротила імпорт російської нафти?

Державні нафтопереробні підприємства Індії скоротили закупівлю російської нафти більш ніж на 45% з червня до вересня, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hindu.

У вересні обсяг поставок російської нафти для державних НПЗ Індії становив близько 600 тисяч барелів на добу, тоді як у червні показник сягав 1,1 мільйон барелів.

Зниження закупівель російської нафти відбувається на тлі посилення економічних заходів із боку США. У серпні президент Дональд Трамп запровадив додаткові 25% мита проти Індії за імпорт російської нафти. Вашингтон вимагає від Нью-Делі скорочення торгівлі з Москвою, називаючи це умовою укладання вигідної двосторонньої торгової угоди.

Незважаючи на це, Індія продовжує закуповувати російську сировину зі знижкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Поки державні НПЗ скорочують постачання, приватні переробники – насамперед Reliance Industries і Nayara Energy (контрольована "Роснафтою") – навпаки, нарощують обсяги:

Reliance імпортує близько 850 тисяч барелів на добу, що вдвічі більше за січневий показник;

Nayara – до 400 тисяч барелів, що стало максимумом цього року.

Загальний імпорт російської нафти в Індію стабілізувався на рівні 1,6 мільйона барелів на добу, хоча в червні досягав рекордних 2 мільйонів барелів. Kpler прогнозує подальше зниження у жовтні.

Також відомо, що знижка на нафту Urals різко скоротилася: з 6 доларів за барель у серпні до приблизно 0,8 долара зараз. Це пов'язано зі зростанням витрат і тим, що "ринок зрозумів – Індія купує російську нафту активніше, ніж очікувалося".

Окрім цього після атак українських дронів на російську нафтову інфраструктуру у вересні виникли побоювання щодо стійкості експорту.

Можна припустити, що у Росії сталося деяке зниження видобутку. Це призведе до зростання цін та зменшення знижок, а отже, до зниження обсягів російської нафти, доступної для Індії,

– пишуть у виданні.

Що відомо про імпорт енергоносіїв з Росії?