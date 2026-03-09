Політолог Микола Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, чи справді Дональд Трамп може піти на наземне вторгнення в Іран. За його словами, для американського президента це може стати ризикованою грою.

Операція США в Ірані є дуже ризикованою

Для будь-якого президента США рішення про масштабну наземну операцію за кордоном завжди пов'язане з великими політичними ризиками. Історія американських військових кампаній показує, що навіть після військових успіхів наслідки таких операцій часто виявлялися складними та довготривалими.

Сама ідея наземної операції з політичної точки зору для будь-якого президента Сполучених Штатів є ризикованою,

– зазначив Олещук.

Він нагадав, що подібні приклади вже були в новітній історії США. Зокрема, після повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку або операції в Афганістані країна ще довго залишалася втягнутою у складні конфлікти.

Кожного разу, коли доходило до масштабного вторгнення, результати були в кращому випадку неоднозначні,

– пояснив він.

Політолог наголосив, що саме тому Вашингтон намагається уникати сценарію повномасштабного наземного вторгнення, адже такі операції можуть швидко перетворитися на довгу й непередбачувану війну.

Наземна операція для Трампа може стати грою ва-банк

Для Дональда Трампа рішення про наземну операцію в Ірані стало б надзвичайно ризикованим політичним кроком. Такий сценарій може або принести швидкий результат, або навпаки створити нову масштабну проблему.

Для Трампа наземна операція в Ірані – це гра ва-банк,

– зазначив Олещук.

Він пояснив, що у випадку початку наземної кампанії майже одразу з'являться втрати серед американських військових. Це швидко стане внутрішньополітичною проблемою, яку використають політичні опоненти.

Почнеться наземна операція, будуть жертви і втрати, і політичні опоненти одразу використають це проти президента,

– наголосив політолог.

За його словами, саме через такі ризики американські президенти традиційно дуже обережно ставляться до рішень про масштабні військові вторгнення.

Ціни на нафту можуть змусити Трампа діяти жорсткіше

Ключовим фактором для США зараз стає економіка. Через війну навколо Ірану світові ціни на нафту різко зростають, а це безпосередньо впливає на внутрішню політику в США.

Наприкінці березня 2026 року можлива зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Експерти зазначають, що події на Близькому Сході та ситуація довкола Ормузької протоки можуть вплинути на порядок денний переговорів з огляду на енергетичні ризики для Китаю.

За словами політолога, для американських виборців вартість бензину є одним із головних показників ефективності влади. Якщо ціни продовжать зростати, це може серйозно вдарити по позиціях республіканців.

З такими цінами на нафту республіканцям іти на вибори до Конгресу взагалі краще не йти,

– зазначив Олещук.

Він пояснив, що саме тому ситуація для Трампа стає складною. З одного боку, затяжна війна підвищує ціни на енергоносії, а з іншого – швидко завершити конфлікт без результату також неможливо.

Трамп перед виборами обіцяв, що США не будуть втягуватися у далекі війни і що ціна на нафту буде низькою,

– наголосив політолог.

За його словами, саме поєднання військових і економічних факторів робить нинішню ситуацію для Трампа дуже непростою і змушує шукати рішення між ризиком та політичною вигодою.

Чому Трамп може шукати швидку "перемогу"?

Трамп традиційно намагається уникати довгих і складних військових кампаній. Його політичний стиль передбачає швидкі результати, які можна представити як перемогу.

Найбільш очевидний варіант для Трампа – просто оголосити про свою перемогу і згорнути операцію,

– зазначив Олещук.

Він пояснив, що така модель дій вже неодноразово проявлялася у політичній практиці Трампа. Якщо результат не можна досягти швидко, президент може спробувати завершити конфлікт політичним рішенням.

Трамп не любить чогось довгого, складного і непрогнозованого. Йому потрібні швидкі результати і швидкі перемоги,

– наголосив політолог.

Водночас він додав, що у ситуації з Іраном зробити це буде значно складніше. Зокрема через економічний фактор, адже затяжний конфлікт уже впливає на світові ціни на нафту.

