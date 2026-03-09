Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що саме це може дати Трампу можливість швидко оголосити себе переможцем, домовившись з однією з гілок влади.

Як двовладдя в Ірані може допомогти Трампу?

Важливо! Військова та політична еліта Ірану присягнула на вірність новому верховному лідеру Моджтабі Хаменеї. Президент США висловив обурення, назвавши його "легковажною фігурою".

"Двовладдя в Ірані існувало завжди – це не криза, а норма. Конституція чітко визначає, що аятола важливіший за президента, але ніде не написано, що Корпус вартових важливіший за армію. Це структурна особливість світсько-релігійної держави", – сказав Шейтельман.

В Ізраїлі теж паралельно існують світські й релігійні суди. Але в Ірані це яскравіше, бо є 2 паралельні армії.

Трамп хоче призначити аятолу – і це максимально комічно. Для нього слово "духовне" таке далеке, що він не може повірити в існування релігійних авторитетів, яких ніхто не призначає – їх обирають послідовники. 88 аятол обирають головного серед своїх – це тисячолітня релігійна традиція, а не політичне призначення,

– пояснив Шейтельман.

Спроби світської влади втрутитися в такі процеси зазвичай погано закінчуються – тим більше коли релігійна верхівка має власну армію.

"Це двовладдя – це перевага для Трампа. Він хоче завершити війну до зустрічі з Сі Цзіньпінем, запланованої на 1 квітня, бо з кожним днем втрачає підтримку – зараз лише 41% американців підтримують цю війну, і ці цифри лише падатимуть. Саме двовладдя дає йому шанс на швидку "перемогу": домовитись з однією гілкою влади, оголосити себе переможцем – і не важливо, що інша гілка говоритиме щось інше", – сказав Шейтельман.

Що ще відомо про конфлікт між США та Іраном?